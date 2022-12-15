Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen akrobasi ve eğlence gösterilerinde ilk ve ortaokul öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen akrobasi ve eğlence gösterilerinde ilk ve ortaokul öğrencileri gönüllerince eğlendi.

Çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik akrobasi gösterileri düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen gösteriler, her gün 4 farklı okuldan gelen öğrenciler için sergileniyor. Palyaçolar tarafından sergilenen oyunlar çocukların büyük beğenisini toplarken, akrobatların yapmış olduğu şovlar da heyecanla takip ediliyor. Oldukça keyifli anlar yaşayan öğrenciler etkinliği çok beğendiklerini belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Yılsonuna kadar devam edecek gösterilere kent genelindeki 72 bin öğrencinin götürülmesi planlanıyor.