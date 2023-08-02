Van Gölü’nde endemik bir tür olan inci kefalini avlayarak geçimini sağlayan balıkçılar, teknelerini onarımdan geçirerek kış sezonuna hazırlık yapıyor.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefali, havzada 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Van Gölü’nde 15 Temmuz itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte kimi balıkçılar sıcak aylarda avlanmayı tercih ederken, kimi balıkçılar ise kış aylarını tercih ediyor. Kış aylarında balığın hem sürü halinde gezdiğini hem de daha lezzetli olduğunu düşünen balıkçılar, ayrıca bu ayda tüketimin de fazla olmasına bağlı olarak kış avcılığına yöneliyor. Kış aylarında avcılık daha zahmetli olmasına rağmen bu ayı tercih eden balıkçılar, sezon için karaya çektikleri teknelerinin her türlü bakım ve onarımını yapıyor.

“Balığın sürü halinde gezmesine bağlı olarak kış balıkçılığı tercih ediliyor”

İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, av yasağının 15 Temmuz itibariyle sona erdiğini ve balıkçıların ‘Vira Bismillah’ diyerek ilk ağlarını gölle buluşturduğunu hatırlattı. Van’da yaz aylarında balıkçılığın az yapıldığını ifade eden Demir, “Bunun nedeni ise Van’daki balıkçılığın kışın yapılmasından kaynaklanmaktadır. Yazın balığa çıkıldığında 30 ila 70 kilogram balık avlanırken, kışın ise bu 300 ila 400 kilogram civarındadır. Balığın sürü halinde gezmesine bağlı olarak kış balıkçılığı tercih ediliyor. Balığa başlamayan teknelerin ise burada bakımları yapılıyor. Ekim ayının sonu ve Kasım ayının başlarında balıkçılığa başlanacaktır” dedi.

“Kışın balık çok lezzetli ama çok eziyetli”

Kış aylarında balığın daha lezzetli olduğunu, ancak avcılığının zor olduğuna dikkat çeken Nihat Avşar isimli balıkçı ise, “Kışın fırtına ve soğuktan dolayı çok eziyet çekiyoruz. Yaz aylarında ise balıkçılık daha kolaydır. Ancak balık bu kez daha az yağlı oluyor. Kışın ise balık daha yağlı ve lezzetli oluyor. Eziyeti çok ama tadı güzel” diye konuştu.