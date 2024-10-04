Van’da 14 bin arı kovanıyla yılda ortalama 2 bin ton bal üretiminin gerçekleştirildiği kentte son yılların en verimli bal hasadı yapılıyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde arıcılar, 2 bin 400 rakımlı Erek Dağı eteklerinde bal hasadı yaptı. Arıcı Abdülmecit Dündar’a ait kovanlarda yapılan bal hasadı, üreticileri sevindirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Halil Tandoğan, Van’da bin 400 arı işletmesinde yaklaşık 14 bin arı kovanın olduğunu ifade ederek, yılda 2 bin ton bal üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu sene özellikle yağan yağışlardan dolayı bal üretiminin oldukça verimli geçtiğinin belirten Tandoğan, “Bu sene yağışlar istediğimiz gibi gerçekleşti. Verimli bir sene geçti diyebiliriz. Bütün arıcılarımızın yüzü gülüyor” dedi.

Van’da bal hasadının genellikle eylül başında başladığını belirten Tandoğan, “Burada yaklaşık 600 arılı kovan mevcut. Fenni kovanların bir hafta önce hasadını yaptık, şimdi ise sepet örme yani karakovan balı alınır. Çünkü içindeki bal yumuşaktır ve hassastır. Sıcak olduğu zaman hasat edemezsiniz. Bölge olarak eylül başından itibaren bal hasadı kısmen başlar ama bala özellik katan, değer katan havanın soğumasıdır. Hava soğumalıdır ki içindeki bal mayalama gerçekleştirsin. Tabii bu da bal lezzeti için çok önemli bir durumdur” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi balı bu bölgede üretiliyor"

Van’da dünyanın en iyi balının üretildiğine vurgu yapan Tandoğan, “Sepet balı, toprak kovandan söğüt dalından örmüş kovan tipinden olduğu için herhangi bir müdahale yoktur. Tamamen kendi üretimidir. Bunda inanılmaz bir koku vardır. Yenildiği zaman gofret gibi ağızda erir. Yani ağızda sakız veya bal mumu birikmez. Bunun özelliği budur. Birden fazla aroması vardır. Yediğiniz zaman keyif almanız lazım. Dünyanın en iyi balı bu bölgede üretiliyor. Bunun sebebi rakımın yüksekliği, çiçek yapısı, bitki florasıdır. Bizim bal ile ilgili pazarda da sıkıntımız yok. Piyasa şartlarına baktığımız zaman ülkemizin ortalaması üzerinde bir satışımız vardır. Bu da balın kalitesinden dolayıdır” diye konuştu.

"Düzenli bal hasatları ve bal festivallerinin yapılması lazım"

Van balının dünyanın en kaliteli balı olmasına rağmen hak ettiği değeri görmediğine de dikkat çeken Tandoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arıcılar Birliği olarak coğrafi ürün tescili ile ilgili üç yıldır bir çalışmamız var ve hala devam ediyor. Bu coğrafi tescil işaretini aldığımız zaman balın kalitesini bilimsel olarak ortaya koyacağız. Bundan geçinen binlerce aile var ve bu sektör onlarca sektörü de etkiliyor. Bunun kalkınabilmesi için başta yerel yönetimler, Valilik, İl Müdürlüğü üzerine düşen görevi yapmalı. Balın tanıtımına daha çok katkı sağlayacak düzenli bal hasatları, bal festivallerinin yapılması lazım. Birlik olarak bütçelerimiz sınırlıdır. Başta Van Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin buna el atması lazım. Tanıtımla ilgili her ne gerekiyorsa yapılması lazım ve bunu da bekliyoruz. Bunun olması halinde şu anda bin TL’ye değil 3 bin TL’ye bal satabileceğiz. Yeterince desteğin sağlanması halinde; 10 bin ton bal üretimi yapabilecek bir sahaya, bir coğrafyaya sahibiz. Eğer üretici satmakta veya para kazanmada sıkıntı yaşamasa o zaman üretim de işletme sayıları da artacaktır.”

300’ü karakovan olmak üzere 600 arı kovanının olduğunu belirten Abdulmecit Dündar isimli arıcı da ilk defa bu kadar kaliteli bir bal üretimi gerçekleştirdiklerini aktararak, “15 yıldır bu bölgedeyiz. Sadece bir kez nasip olmuştu ama bu sene onu da geçti. Hem de kaliteli bir bal. Ama ne yazık ki balımız para etmiyor. Karakovan balını geçen sene 700 TL’den sattık, bu sene bin TL’den satmayı düşünüyoruz” dedi.