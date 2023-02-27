Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK), yaşadıkları duygu dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapan Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (EDAK), yaşadıkları duygu dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti’ olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Depremin en çok etkilediği Malatya ve Hatay’da arama kurtarma çalışması yürüten EDAK ekipleri, 20 kişiyi sağ olarak kurtardı. Haftalarca bölgede mücadele veren ekipler, bugün Van’a dönüş yaptı. Bölgeden dönüş yapan ekipler için Edremit Belediyesince karşılama programı düzenlendi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, önemli çalışmalarından dolayı EDAK personelini tebrik etti.

“20 canı enkaz altında çıkarmaya vesile oldular”

Konuya ilişkin konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, EDAK ekiplerinin önce Malatya’da daha sonra Hatay ilinde görev aldığını belirtti. Depremin meydana geldiği ilk günden ekipleri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Başkan Say, “Ekiplerimiz aynı gün Malatya’ya ulaşmış oldular. Bende bölgeye giderek kendilerini ziyaret ettim. Arama kurtarma çalışmalarının ne derece önemli olduğunu arkadaşlarımızla canlı canlı yaşadık. Kendileri uykusuz ve aç kaldılar. Yeri geldi enkaz üzerinde bir canı daha nasıl kurtarabiliriz diye çaba gösterdiler. Malatya’da 17 ve Hatay’da 3 olmak üzere toplam 20 canı enkaz altında çıkarmaya vesile oldular” dedi.

“Ölüm ile yaşam arasında olduğumuzu fark ettik”

Depremin ilk gününden itibaren olay yerine vardıklarını ve hızlıca çalışmaya başladıklarını anlatan EDAK Ekip Şefi Erol Karacan ise bir olayın kendisini derinden etkilediğini söyledi. Ekip Şefi Karacan, “Anne ve iki çocuğa ulaştık. Annenin kucağındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Yanındaki çocuk ise yaşıyordu. Annenin kucağındaki çocuğu görünce ölüm ile yaşam arasında olduğumuzu fark ettik. Bu olay o esnada çok duygulandırdı” diye konuştu.

“Ölüm ile yaşamı kucaklayan kadındı o”

Her gün kendilerini derinden etkileyen farklı hikayeler yaşadıklarını söyleyen Sedat Demirtaş isimli arama kurtarma personeli de, “İki haftalık enkaz çalışmamız dünya hayatının özetiydi. Ölümü, hayatı, sevgiyi ve dahasını gördük. Ancak beni en çok evladını kucaklayan kadın etkiledi. Ölüm ile yaşamı kucaklayan kadındı o. Bu beni derinden etkilemişti” şeklinde konuştu.

“Annem ve kardeşimle vakit kaybetmeyin çünkü ikisi de vefat etti”

İlk sağ olarak kurtardıkları Şahin isimli afetzedenin ayağının üzerinde enkaz yığını olduğunu kurtarma sırasında onu dinç tutmak zorunda olduklarını anlatan Fatih Karael isimli arama kurtarma personeli ise “Kurtardığımız Şahin abiye, ‘başka kimse var mı’ diye sorduk. Duvarın arkasında annem ile kardeşim var demişti. Ama annem ve kardeşimle vakit kaybetmeyin çünkü ikisi de vefat etti. Sağ çaprazda bir kadın sesi geliyor, onu kurtarın demişti. Bu beni duygulandırmıştı” dedi.

“Kelimelerle tarif edilemeyecek duygular içerisindeyiz”

Malatya ve Hatay’da haftalarca enkazda çalıştıklarını; her binanın, sokağın ve enkazın kendilerinde ayrı bir hikayesinin olduğunu dile getiren Yunus Şahin isimli arama kurtarma personeli ise kelimelerle tarif edilemeyecek duygular içerisinde olduklarını kaydetti.