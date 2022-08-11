Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 42’nci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 42’nci haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 41 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Van’da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, kızının 2011 yılında elleri ve ayakları bağlanarak dağa kaçırıldığını ve bu süre içinde PKK ile bir mücadele içinde olduğunu belirtti. Kandil’in yolu kapanmadan mücadelelerinden dönmeyeceklerini ifade eden Sancar, “Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Her hafta bir umutla buraya geliyoruz. Belki kızım Şeyma beni görür. Kızım senden rica ediyorum; senin kokunu özledim, senin ‘anne’ deyişini özledim. Artık bu katillere inanma, güvenme. Sizi fareler gibi mağaralarda tutuyorlar. Beni görüyor ve duyuyorsan gel ve devlet güçlerimize teslim ol” dedi.

Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert ise çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, “HDP bizden çaldıklarını versin. Evlatlarımızı vermeden bu kapıdan ayrılmayız” diye konuştu.