Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, PKK bitinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, PKK bitinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 48 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Özgürlük varsa kendi çocuklarınızı dağa gönderin”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 2012’de 13 yaşındaki kızı Şeyma’nın dağa kaçırıldığını ifade belirterek, yıllardır evlat mücadelesi verdiğini söyledi. HDP ve PKK’yı bitirmek için eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Sancar, “Anne ve babalar olarak PKK’yı bitirmeden durmayacağız. Kandile bayrağı dikeceğiz inşallah. Güçlü bir devletimiz var. Artık bütün dağdaki çocuklar gelsin. Çocuklarımızın beyinlerini yıkıyorlar, ilaç veriyorlar. 38 evladımız gelerek devlet güçlerine teslim oldu. Bizler sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyorlar. HDP’yi bitirmeden buradan kalkmayacağım. Özgürlük devlette ve Cumhurbaşkanımızın yanında var. Özgürlük varsa kendi çocuklarınızı dağa gönderin. O özgürlük sizin olsun” diye konuştu.

Bitlis’ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert’in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert ise “HDP’yi bitirmeden durmayacağız. Onlar nasıl bu yangını içimize düşürdü, bizlerde onları bitirmeden durmayacağız. Evlatlarımızı çaldılar, yuvamızı yıktılar. Bize huzur bırakmadılar" diye konuştu.