Van’ın sosyal medya fenomenlerinden ’Vanlı Amcan’ 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde engelli aracı enkaz altında kalan Göçer Taşar isimli depremzedeye yeni akülü aracını teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Depreme Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yakalanan 57 yaşındaki yürüme engelli Göçer Taşar, kurtarılırken akülü aracı enkaz altında kalmıştı. Yetkililere engelli aracı talebinde bulunan Taşar’a, Van’ın sosyal medya fenomenlerinden Vanlı Amcan tarafından temin edilen akülü araç teslim edildi.

Sevincini kelimelere döken Taşar, Vanlı Amcan’a teşekkür ederek, “Bundan sonra sen benim babamsın. Sen benim yüzümü güldürdün ya, yeter bana. Dualarım hep seninle. Allah senden razı olsun” dedi.