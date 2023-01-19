Van’da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van’da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 53 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

PKK tarafından oğlu Kenan’ın 7 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP binası önünde eylemlere katılarak bir mücadele verdiklerini belirtti. 7 yıldır evlat acısı çektiğini ifade eden Yağmur, “Çocuğum ölmüş mü sağ mı onu da bilmiyorum. Son nefesime kadar bu mücadeleyi sürdüreceğim” dedi.

7 yıldır oğlu Selim’in terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını dile getiren Kenan Adıyaman ise oğlunu teslim alıncaya kadar mücadelesine devam edeceğini kaydetti.