Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi 40 Vanlı dağcı, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krateri Gölü gezisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü’nün üyeleri her hafta yeni bir bölgede etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede kulübün bu haftaki etkinliği ise Nemrut Krater Gölü oldu. Vanlı dağcıların etkinliğine Şırnak’tan gelen 40 kişilik Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü de katıldı. Nemrut Krateri’nde yürüyüş yapan Van ve Şırnaklı grup, bölgenin sembolü haline gelen ayıları da izleyip yiyeceklerini paylaştı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, her hafta farklı bir noktada düzenledikleri etkinliklerle havzanın güzelliklerine dikkat çektiklerini söyledi. Bu kez düzenledikleri etkinliğe Şırnak’tan gelen ekibin de katıldığını hatırlatan Karacan, ekip üyelerinin sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürüne bölgenin manzarasına hayran kaldığını kaydetti.