Van’da görev yapan 30 psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) öğretmeni, öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal çalışmalar yürütmek üzere Adıyaman’a gitti.

Van’da görev yapan 30 psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) öğretmeni, öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal çalışmalar yürütmek üzere Adıyaman’a gitti.

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen gönüllü psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’a gitti. Van Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizesinde, ilimizde görev yapan 30 rehber öğretmen ve psikolojik danışman, Adıyaman’a uğurlandı. Bir hafta boyunca Adıyaman ilinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik psikososyal çalışmalar yürütecek olan ekipler tarafından aynı zamanda çocuklar için eğitim materyalleri ve oyuncaklar götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından uğurlanan ekiplerimize, başarılı çalışmalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.