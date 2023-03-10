Van’da görev yapan 132 öğretmen, konteyner ve çadır kentlerde görev almak üzere Hatay’a gitti.

Van İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 132 gönüllü öğretmen, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde etkilenen illerden biri olan Hatay’a gitti. Hatay’da 15 gün boyunca kalacak olan gönüllü öğretmenler, konteyner ve çadır kentlerde görev alacak. Milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte gönüllü öğretmenleri Hatay’a uğurlayan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Türk, kendilerine başarılı çalışmalar diledi.