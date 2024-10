Van’da üretilen Artos ve Olimpos model karavanlar, Edremit Kent Meydanı’nda görücüye çıktı.

Van’da üretilen ve Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmesi hedeflenen Daniel marka karavanlar, Edremit Kent Meydanı’nda görücüye çıktı. Artos ve Olimpos modelleri ile vatandaşların beğenisine sunulan karavanlar, büyük ilgi gördü.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Daniel Karavan Yetkilisi Rasim Baytar, ürettikleri karavanlara vatandaşların yoğun ilgi gösterildiğini belirtti. Program dahilinde gelen vatandaşlara karavanların özellikleri ve teknik detayları hakkında bilgiler sunduklarını ifade eden Baytar, “Daniel Karavan Van’da hatta Doğu Anadolu’da yapılan ilk karavan tesisi. O yüzden bizde bunu vatandaşlara doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Daniel markasının Artos ve Olimpos modellerini tanıtıyoruz. Olimpos modelimiz büyük karavanımız, Artos modeli ise ranzalı küçük karavanımız. Bunlar opsiyonlara göre eksiltilip fazlalaştırılabiliyor. Yine istekler doğrultusunda iç ve kenar renkleri değiştirilebiliyor. Ayrıca tente, buzdolabı, ortam ısısı ve klima gibi ekstra özellikler de eklenip çıkarılabiliyor” dedi.

Şu ana kadar toplam 11 karavan ürettiklerini ve bunlardan 4 tanesinin satıldığına vurgu yapan Baytar, “Son üç ay içerisinde bir tanesini Denizli’ye, bir tanesini Diyarbakır’a ve iki tanesini ise Van merkeze sattık. Yoğun bir talep var ve devamı gelecek diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürettikleri karavanları Türkiye’nin her tarafında rahat bir şekilde gönderildiğine dikkat çeken Baytar, “Nakliye ve teslimat konusunda Türkiye’nin her tarafına eşit şekilde davranıyoruz. Van’dan Kırklareli’ne, Edirne’ye kadar bile sipariş alırsak teslimatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz karavanların hepsi birinci sınıf malzeme kullanılarak yapılıyor ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde üretiliyor. Frenli stabilizatörlü sistem kullanıyoruz. O2 belgeli olduğu için trafiğe rahat bir şekilde çıkabiliyor. Herhangi bir sorun yaşamadan dünyanın her tarafına çekip götürebilirsiniz” diye konuştu.

Ürettikleri Olimpos model karavanın standart paketinin 750 bin TL olduğunu belirten Baytar, daha küçük olan Artos modelinin ise 550 TL’den satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.