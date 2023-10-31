Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir satışa sunuldu.

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kentin tescilli ürünü olan otlu peynir, asırlardır değişmeyen lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kentin önemli değerlerinden olan ve yaz aylarında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü otlara sütün buluşmasıyla yapılan otlu peynir, kış aylarında da tüketilmek üzere küp peyniri olarak satışa sunuluyor. Kışlık olarak Haziran aylarında hazırlanan ve yaklaşık 6 ay boyunca toprak altında bekletildikten sonra küp olarak satışa sunulan otlu peynir, kalitesine göre alıcı buluyor.

“Taze ve salamura peynirin tüketim sezonu kapandı”

İHA muhabirine konuşan Peynirciler Çarşısı esnaflarından Rüstem Apaydın, Van otlu peynirinin ilkbahar aylarında yaklaşık 2 bin rakımlı dağlarında toplanan sirmo, mendi ve heliz gibi otların karıştırılmasıyla elde edildiğini belirtti. Yaz aylarında küplere konularak toprağa gömülen peynirin, kış aylarından çıkarılarak tüketildiğini ifade eden esnaf Apaydın, “Van otlu peyniri; kışın küp, yaz aylarında ise salamura ve taze peynir şekliyle tüketiliyor. Taze ve salamura peynirin tüketim sezonu kapandı. Havaların soğumasıyla topraktan küpler halinde çıkarılan peynirlerle sezona devam ediyoruz. Küp peynirin aroması çok güzeldir. Bu peynir yüzde yüz koyun sütünden yapılmaktadır. Özellikle içindeki sirmo bitkisi sarımsak aromasına sahiptir” dedi.

Apaydın, haziran ayında taze otlu peynirin 120 liradan, yüzde 35 civarında fire veren salamura peynirin 200 liradan ve küp peynirin ise 250 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.