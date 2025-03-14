Van’ın önemli turistik alanlarından biri olan, birçok medeniyetten izler taşıyan ve kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Van Kalesi, Akdamar Adası ile Hoşab Kalesi ışıklandırma çalışmasıyla şehre ayrı bir görünüm kazandırdı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan Van’ın en önemli tarihi eserlerinden biri olan Van Kalesi yapılan ışıklandırma ile yeni bir çehreye büründü. Eski Van Şehri’nin ayağa kaldırılması çalışmaları devam ederken görkemli yapısı, tarihi eserleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Van Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla ışıklandırıldı. Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan bu tarihi yapı, Van Gölü’nün hemen yanında, Van şehrinin kalbinde bulunuyor. Urartular dönemine ait Van Kalesi’nde birçok tarihi eser yer alıyor. Bunların içerisinde mezar, Urartular dönemine ait eski kitabeler ve kilise öne çıkıyor. Kale içerisinde bulunan kitabelerin Urartu dilinde yazılmış olması da dilin özelliklerini incelemek için eşsiz bir belge sunuyor. Van Kalesi, şehrin hakim noktasında yer aldığı için manzarası ile birçok kişiyi kendine hayran bırakıyor.

Şato planlı Hoşab Kalesi gece ayrı güzel

Van-Hakkari kara yolunun 60. kilometresinde yüksek kayalıklar üzerine kurulu ’kartal yuvası’ görünümlü ve dünya genelindeki 17 şato planlı kaleden biri olan Hoşap Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Geçmişi Urartu devletine kadar uzanan kale, Osmanlı Cihan Devleti’ne tabi Mahmudi Beyleri’nin yaptırdığı ihtişamlı şekliyle günümüze kadar ulaştı. Sarp bir yamaç üzerinde bulunan bölgenin dikkat çeken sembol yapısında geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restoran çalışmalarına başlanmıştı. Restorasyon kapsamında ışıklandırılan kale, akşam saatlerinde tüm ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Gecenin karanlığında kilometrelerce uzaklıktan bile adeta bir yıldız gibi parlayan kale, son haliyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Akdamar Adası’nın gece görüntüsü hayran bırakıyor

Van Gölü’nün ortasında yer alan Akdamar Adası, aynı zamanda üzerinde yer alan kilise ile de birçok turistin odak noktası oluyor. Akdamar Adası’nda, 10. yüzyılda Ermeni Kralı I. Gagik tarafından inşa ettirilen ve aynı zamanda Surp Haç Kilisesi olarak bilinen Akdamar Kilisesi, tarihe ve kültürel alana ilgi duyan herkesi kendisine çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik tarafından yapılan çalışma sonucunda adanın güneş enerjisi sistemiyle aydınlatılması, adanın gece görüntüsünü etkileyici hale getirdi. Aydınlatma sistemiyle kilise ve çevresi gece boyunca muhteşem bir şekilde ışıklandırılırken adanın yerli ve yabancı turistler arasında popüler bir turistik mekan haline gelmesini sağladı.