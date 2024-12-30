Van’ın Saray ilçesinde iki ayrı evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Bakışık Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iki evin yandığı ihbarı üzerinde olay yerine Saray ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İki ayrı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Her iki evde büyük çapta hasar oluşurken, jandarma yangınlarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.