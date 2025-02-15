Van’ın Muradiye ilçesinde kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Erişen Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin takla atması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.