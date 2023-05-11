Van’da av yasağının başladığı dönemde ve kış aylarında tüketilen tuzlu inci kefali balığı özellikle il dışından büyük ilgi görüyor.

Van Peynirciler Çarşısı esnafı tarafından hazırlanarak satılan tuzlu balıklar, Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığından yapılır. Genellikle avlanmanın yasak olduğu dönem için hazırlanan balıklar, temizlendikten sonra leğende tuzlanarak üç gün bekletiliyor. Bu süre zarfında tuzlanmış balığın üzerine bozulup, kokuşmasını önlemek amacıyla acı yaprak denen bir bitki konularak muhafaza edilir. Üçüncü günün sonunda temiz suyla yıkandıktan sonra süzülmeye alınan balıklar, kasa ya da dibi delinmiş bir bidona karınları bir birine değmeyecek şekilde dizildikten sonra üstünü tamamen kapatacak kadar tuz dökülerek serin yerde muhafaza edilir.

Kilogram fiyatının bu yıl 50 TL olduğu tuzlu balıklara ilginin olduğunu belirten satıcılar, siparişe göre balıkların il dışına ve yurt dışına kargo ile gönderilebileceğini ifade ettiler.