Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Van'ın Enleri" yarışmasında “En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu” ödülüne layık görüldü.VAN (İGFA) - Van'ın geleneksel yarışması "Van'ın Enleri"nde ödüller sahiplerini buldu. 12 kategoride 120 ismin yarıştığı yarışmada iki ay süren oylama sonucunda kazanan isimler belirlendi.

Van’ın en başarılı ve etkili isimlerini onurlandırmak için düzenlenen yarışmada belirlenen kurum ve kişilere ödülleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Van'ın Enleri" yarışmasında “En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu” seçilerek ödüle layık görüldü.

Hatırlanacağı gibi, 1999 yılından bu yana Van’da çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan Van Eğitim Parkı, 2008’de hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adını ve anısını yaşatmak amacıyla, 28 Ekim 2022’de Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı olarak yeni mekanında faaliyete geçmiştir. 1999’dan bu yana 3 bin 300 gönüllünün desteğiyle 145 binden fazla çocuğa nitelikli eğitim sunmaya devam etmektedir.