Van’da, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenecek olan Van Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı için hazırlıklar tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, 10-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda yüzlerce markanın yer aldığını ifade ederek, özellikle evlenecek olan çiftlerin bu fuarı mutlaka görmesi gerektiğini belirtti. Fuarda birbirinden renkli etkinlik ve yarışmaların yer aldığını vurgulayan Uygun, “Yarın açılacak olan bu dev etkinlikte; mobilyadan beyaz eşyaya, gelinlikten moda evlerine, fotoğraf stüdyolarından düğün salonlarına kadar evliliğe dair tüm ihtiyaçlar yer alacak. Bunun yanında fuar süresince her gün 15.30 ve 18.30 saatleri arasında dünyaca ünlü mankenlerin yer aldığı ‘Models of Turkey’ defilesi yer alacak. Defilede ünlü mankenler tarafından gelinlik, kaftan ve abiyelerin tanıtımı yapılacak” dedi.

Fuarda ayrıca kampanya ve yarışmaların da yer aldığını belirten Uygun, “Katılan tüm firmalardan fuara özel yüzde 50’ye varan indirimler yapılacağı gibi ayrıca fuarı ziyaret eden vatandaşlar ise sürpriz hediyelerin olduğu çekilişlere katılma hakkı kazanacak. Ben bu anlamda 10-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu dev organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.