Van Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı (Eğitimin Sultanları), Erzincan’ da düzenlenen bölge maçlarında büyük başarı göstererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları” projesi çerçevesinde 81 ilde kamu kurumlarının katılımı ile voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenlendi. Kurumlar arası işbirliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlenen müsabakalar tüm illerde olduğu gibi Van’da da yapıldı. Van’da kamu kurumları arasında yapılan müsabakalarda birinci olan Van Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı (Eğitimin Sulatanları), Erzincan’da yapılan bölge yarışmalarına karıldı. Burada da rakiplerini yenen Eğitimin Sultanları, Ankara’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. 7 bölge şampiyonlarının yer alacağı finallerde tek hedeflerinin Van ve Doğu Anadolu Bölgesini en güzel şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Takım Kaptanı Aslı Nur Deniz, “Erzincan’da yapılan bölge şampiyonasında rakip takımlara hiç set vermeden şampiyon olduk. Şimdi sırada Türkiye şampiyonluğu var. Çok heyecanlıyız. Doğu Anadolu Bölgesini temsilen Ankara’ya gidiyoruz. Takım arkadaşlarıma güveniyor, güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Şampiyon neden Van olmasın” dedi.