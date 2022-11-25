Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İskele sahil şeridinde yapımına başlanan 28 bin metrekarelik biyolojik göletli park, açılış için gün sayıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İskele sahil şeridinde yapımına başlanan 28 bin metrekarelik biyolojik göletli park, açılış için gün sayıyor.

Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin devreye girmesi ve sahil şeridinde yapılan dip çamuru temizliği, bölgede yeni projelerin de önünü açtı. Halkın talepleri ve yeşil alan sayısını artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İskele Mahallesi Yaşar Kemal Parkı bitişiğinde 28 bin metrekarelik yeni bir parkı daha vatandaşların hizmetine açmaya hazırlanıyor.

Mart ayında yapımına başlanan parkta birçok yeniliğe imza atılırken, 28 bin metrekarelik alanda yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kuş yuvaları, oturma alanları, 200 kişilik anfi tiyatro, macera parkuru, minyatür deniz feneri yer alırken, alana da bin adet ağaç dikildi. Alan içerisinde yer alan 5 bin metrekarelik sazlık alan ise korunup biyolojik gölet olarak tasarlandı. Etrafı taşlarla estetik bir şekilde örülen gölete kaz, ördek gibi kümes hayvanları ve barınmaları için de yuvalar bırakılacak. Ayrıca sahil şeridi de çöp ve artıklardan temizlenirken, gölde de ikinci etap dip çamuru temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentteki yeşil alan sayısını artırmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, “Yaşar Kemal Parkı daha önce 48 bin metrekarelik bir alana sahipti. Bu 48 bin metrekarelik alanın hemen ön kısmında atıl durumda kötü görüntüye sahip bir alan vardı. Biz bu alanı değerlendirme noktasında ilk önce dolgu işlemi çalışması yaptık. Sahile ve kumsala hiç dokunmadık. Ayrıca bu alanda 5 bin metrekarelik sazlık alan var. Bu alanın doğallığına hiç müdahale etmeden sadece etrafını ördük. Biz daha sonra burada çeşitli hayvanların barınması için yuva bırakıp barınmalarını sağlayacağız. Yine proje bünyesinde Yaşar Kemal Parkı da baştan aşağı yenilenecek. Parkımız kentimize hayırlı olsun” dedi.