Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın asırlık hayali olan çevreyolunu 2023 yılı içerisinde bitireceklerini söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’ın asırlık hayali olan çevreyolunu 2023 yılı içerisinde bitireceklerini söyledi.

Van’ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra yeniden yapımına başlanan çevreyolu projesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Van’ın ulaşım problemini büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edremit ilçe sınırından başlayan, İpekyolu’nda devam eden ve Tuşba ilçesindeki Van YYÜ’de son bulan çevre yolu, alt ve üst geçitlerle donatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise çevreyolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

“Bütün gücümüzle bu yolu bitireceğiz”

Yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çevreyolunun Van ili için önemli olduğunu belirtti. Yolun kentin ticareti, ulaşımı ve geleceği için öneminden de söz eden Vali Balcı, “Bu sene çevreyolunda önemli çalışmalar yapıldı. Allah’ın izniyle inşallah 2023 yılı içerisinde bütün gücümüzle bu yolu bitireceğiz. Bu yol; Van’ın ticaretine, ekonomisine, ilerlemesine, gelişmesine daha da büyümesine önemli katkısı olacak. Ayrıca sahil yolunu da yapıyoruz. Onu da ana hatlarıyla bitirdik ve sadece bir kısmı kaldı. İnşallah bu çevre yolu ve sahil yolu da bittiğinde Van’ın ilerlemesine, gelişmesine, zenginleşmesine değerli katkılar sağlayacak” diye konuştu.