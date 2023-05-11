Van Büyükşehir Belediyesi, okuma kültürüne katkı sunmak ve çocukların iyi bir okuyucu olmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’de bir ilk olan ‘Bebek-Çocuk Kütüphaneleri’ projesini hayata geçiriyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde hayata geçirilen bebek ve çocuk kütüphaneleri hızla tamamlanıyor. 13 ilçede yapılacak olan kütüphaneler, çocukların hem kitap okuma etkinlikleri yapabilecekleri hem de eğlenceli vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlandı. 2 katlı ve 500 metrekarelik kapalı alana sahip olan kütüphanelerle çocuklara küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Proje bünyesinde Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yapılan anne çocuk kütüphanesinde ise sona gelindi. Kütüphane binası çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.

Diğer ilçelerde de yapılan kütüphanelerin hızla tamamlanarak çocukların istifadesine sunulacağı bildirildi.