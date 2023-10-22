Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup’ta mücadele eden Vangölü Sportif FK. ligin 2. haftasında evinde konuk ettiği Bitlis Özgüzelderespor’a 3-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 9’uncu grupta mücadele eden Vangölü Sportif FK. Bitlis Özgüzelderespor’u evinde ağırladı. İpekyolu 75. Yıl Stadında saat 13.00’da başlayan müsabakayı Bedirhan Yiğitbaş, Kerem Kaan ve Fatih Tizci yönetirken, maçın 4. hakemliğini ise Umut Nasrullah Özhelvacı yaptı. Her iki takımında temkinli başladığı müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı ataklarla geçti. İlk yarının sonlarını doğru konuk ekibin attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında gol olamayınca ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip attığı 2 golle maçı 3-0 kazandı.