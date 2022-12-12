Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 20 kişilik ekip, sabah saatlerinde Yaşar Kemal’in doğduğu mahalle olan Ünseli Mahallesi’nden başlayarak yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvede Süphan, Ağrı ve Pirreşit dağlarını görebilen 20 kişilik ekip, Van Gölü manzarası eşliğindeki tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.

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