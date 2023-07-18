Eskişehir’de belediyeye ait olan bir çöp kutusunun kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden sökülmesi tepki çekti.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerindeki yerinden sökülen bir çöp kutusu dikkatleri çekti. Bilinmeyen şahıslar tarafından zarar verilen çöp kutusunun sağlam bir şekilde yerleştirildiği zeminden zorla çıkarıldığı tahmin edilirken, kaldırım taşlarında da zarar oluştuğu gözlemlendi. Kamu malına zarar verilmesi hem çevre esnafının hem de vatandaşların tepkisini topladı.