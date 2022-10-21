Van’da gün boyu etkili olan şiddetli yağış, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Van’da gün boyu etkili olan şiddetli yağış, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.
Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3’ü İstanbul, Adana ve Ankara’ya planlanan uçuşlar etkilendi.
Yorumlar