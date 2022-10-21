Van Ferit Melen Havalimanına bugün planlanan uçuşlar şiddetli yağış dolayısıyla iptal edildi. Öğle saatleri sonrası planlanan 5 sefer iptal edilirken, bazı uçak şirketleri mağdur olan yolcularını kentteki otellere yerleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 15.20 - 19.15 saatleri arasında planlanan 3’ü İstanbul, Adana ve Ankara’ya planlanan uçuşlar etkilendi.

Van’da gün boyu etkili olan şiddetli yağış, hava yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

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