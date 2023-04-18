Van Büyükşehir Belediyesi tarafından pet-shop işletmecilerine verilen sertifikalı eğitim devam ediyor.

Eğitim çalışmalarına bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, evcil hayvan satışı yapan pet-shop işletmecileri ve sektöre girmek isteyen girişimciler için 17-20 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sertifika kursu düzenliyor. 3 gün sürecek olan eğitimde; hayvan sevgisi, hayvan bakımı, hayvan hastalıkları, hayvan hakları ve satışı konularında gerekli mevzuatlar anlatılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim, Van YYÜ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından veriliyor.

Eğitime katılanlar, alacakları belgeyle yerel sınırlar içerisinde hayvan hakları konusundaki çalışmalarda tasarrufta bulunmak için yetki sahibi olacak.

Ayrıca İl Hayvanları Koruma Kuruluna yerel hayvan koruma görevlisi olarak başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen hayvan koruma görevlileri de eğitime katıldı.