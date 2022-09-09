Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanarak Van İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilen 1 milyon 940 bin ders ve yardımcı kaynak kitabı okul sıralarının üzerindeki yerini almaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanarak Van İl Milli eğitim Müdürlüğüne gönderilen 1 milyon 940 bin ders ve yardımcı kaynak kitabı okul sıralarının üzerindeki yerini almaya başladı.

Bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığının 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmak üzere hazırladığı 1 milyon 940 bin ders ve yardımcı kaynak kitapları, Van’daki okul sıralarında yerini almaya başladı. Türkiye’de bütün okullara dağıtılan yardımcı kaynak kitabı 2’nci sınıftan 12 sınıflara dağıtılacak. Dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarıyla velilerin artı bir masraftan kurtulduğunu aktaran yetkililer, bakanlığın girişimleriyle verilen kitapların artık kırtasiyeden alınmayacağını söylediler.

“Yardımcı kaynak kitapları ve ücretsiz ders kitapları masaların üzerinde öğrencilerimizi bekliyor”

Şehit Suat Surki İlk ve Ortaokulunda kitap dağıtımını yaptıklarını aktaran İl Milli Eğitim Destek Hizmetleri Şube Müdürü Hakan Güven, bakanlığın daha öncesinde ders kitaplarını ücretsiz dağıttığını hatırlatarak, bu sene ilk defa ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kitaplarının da masalara bırakıldığını söyledi. Bakanlık tarafından gönderilen kitapların okullara dağıtımının gerçekleştirildiğini belirten Güven, “12 Eylül sabahı okullarımızda öğrencilerimiz ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynak kitaplarını da edinecekler. Ülke genelinde 150 milyon ders kitabının yanında ilk defa 100 milyon adet yardımcı kaynak kitabı da 2. sınıflardan başlayarak tüm şubelere dağıtıldı. İlimizde de bin 527 okula toplam 1 milyon 940 bin 52 adet ders ve yardımcı kaynak kitabı dağıtılacak” dedi.