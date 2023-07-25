Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren obezite merkezi, yılda 1 ton kilo verdirerek büyük bir başarı sağladı.

Çevre şehirlerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, obeziteyle mücadele çerçevesinde 3,5 yıl önce obezite merkezi kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yana 750 kişinin başvurduğu merkez, 3,5 ton kilo verdirerek büyük bir başarı sağladı.

“Yıllık 1 ton kilo verdiriyoruz”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanelerinde özellikli birim sayısının fazla olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de obezite merkezi olduğunu belirtti. Obezite merkezinin hastanede 3 buçuk yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Başhekim Dr. Sarıkaya, “Bu süreci ekiplerimizle profesyonel olarak yürütmekteyiz. Bu 3,5 süreçte 750 hastamız merkezimize başvurmuştur. Bu hastalarımızın her biri 6 kilo civarında kilo vermiştir. Tabi çok fazla kilo verenler var ama ortalamaya bakıldığı zaman 6 civarında bir kilo verişi var. Aslında bu çok ciddi bir rakam, çünkü kişiyi obez grubundan normal kiloya çekebilecek bir rakamdır. Toplam 3,5 ton kilo verdirmişiz. Merkezimize başvuran hastalardan yıllık bir ton kilo verdiriyoruz” dedi.

Sağlıklı bir yaşam için obezite rahatsızlığını önemsediklerini dile getiren Sarıkaya, “Obezite sadece ülkemizde değil, bütün dünyada giderek artan bir sağlık problemi haline geldi. Çoğu hastalığın temelinin obezitenin olduğunu biliyoruz. Obezitenin özelikle kardiyovasküler hastalıkların üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıkları, kalp ritmi bozuklukları gibi neredeyse çoğu hastalıklarda olumsuz etkisi var” diye konuştu.