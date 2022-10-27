Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlıkların tabelalarını yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlıkların tabelalarını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, kent genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların mezarlıklarla ilgili hiçbir sorun yaşamaması için 12 mezarlık alanının eski tabelalarını sökerek yerine yeni tabela dikti. Dikilen tabelalar akşam vakitlerinde de ışıklandırılıyor. Daha modern bir görünüme sahip olan mezarlıklar, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.