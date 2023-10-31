Van Valiliği ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen proje çerçevesinde il merkezi ve ilçelere son iki yılda 3 milyon kitabın dağıtımı sağlanacak.

Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, nitelikli kitap okuyan çocukların hayallerinin genişlediğini belirtti. Kitap okuyan öğrencilerin sınavlarda daha başarılı olduğunu ifade eden Vali alçıı, “Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını kullanarak bir yıldan beri çocukları güzel kitaplarla buluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar okul kütüphanelerine yaklaşık 2 milyon kitap sağladık. İnşallah bu seneki hedefimiz 1 milyon daha sağlamak olacak. Bu eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata hepsinden de önemlisi öğretmenlere ve öğrencilere verilen bir değerdir” dedi.

“3 milyon kitabı çocuklarla buluşturmuş olacağız”

Kitap Van Projesinin şu ana kadar başarıyla ilerlediğini dile getiren Balcı, “İnşallah bundan sonra da güzel gidecek. Bizim görevimiz sizlere destek vermek. Böylece 1 milyon kitap alımında bu sene gerçekleştirmiş olacağız. Bu yılla beraber inşallah 3 milyon kitabı çocuklarla buluşturmuş olacağız. Tabii kütüphanelerin her yıl yenilenmesi lazım. Sadece bizim almamız yetmez. Okul ilçe milli eğitim müdürlerimizden, okul müdürlerimizden, öğretmenlerimizden ricam velilerle beraber yine kütüphanelerini de zenginleştirmeleri, güncelleştirmeleridir. Kitap alımını önemsiyorum” diye konuştu.