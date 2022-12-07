Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’daki kitap sayının 230 bin civarında olduğunu belirterek, “Şu anda yüzde 50 arttırmış oluyoruz. Ayrıca yüz bine yakın bir kitap alımımız daha olacak” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van’daki kitap sayının 230 bin civarında olduğunu belirterek, “Şu anda yüzde 50 arttırmış oluyoruz. Ayrıca yüz bine yakın bir kitap alımımız daha olacak” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Van’a gönderilen 97 bin 500 kitabın ilçe kütüphanelerine dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımı yapılacak kitapları inceleyen Vali Balcı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Balcı, ’Kitabın Yeni Başkenti Van’ sloganıyla kitap okumaya katkı sağladıklarını belirtti. Özellikle çocukların iyi bir kitap okuyucusu olmaları için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, “Kütüphane yapımlarından kitap alımlarına, kitap okuma etkinliklerinin düzenlenmesine kadar çok sayıda güzel iş gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ilçe halk kütüphanelerimiz için kitap gönderdi. Yaklaşık 97 bin 500 kitap geldi. Her ilçe kütüphanesine ortalama 6 bin 500 kitap veriyoruz. Zaten bizim ortalama Van’daki kitap sayımız 230 bin civarındadır. Şu anda yüzde 50 arttırmış oluyoruz. Ayrıca 100 bine yakın bir kitap alımımız daha olacak. Böylece kitap varlığımızı yüzde 100 arttırmış olacağız” diye konuştu.

Nitelikli kültür sahibi olabilmek için nitelikli bilgiye sahip olmak gerektiğini dile getiren Balcı, “Nitelikli bilgi sahibi olmanın en güzel yolu da kitap okumaktır. Kitap okumayı çok önemsiyorum. Her çocuğun yemek yemek gibi, su içmek gibi kitap okumaya özel bir vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Kitap okumanın bir kültür işi olduğunu boş zaman işi olmadığını, özellikle emek verilmesi gereken, gayret gösterilmesi gereken bir iş olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz”

Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“13 ilçemizde bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile beraber, valilik, belediye el ele verdik. Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz de var bu işin içerisinde. Böylece okuma kültürünün çocukken kazanılmasına katkı sağlamış olacağız. Bu Türkiye’de de bir ilk olacak. Çünkü okuma alışkanlığını çocukken elde edilmesi lazım. Nitelikli kitaplarla buluşturacağız. Bu Van’ımızın eğitimine, kültürüne çok büyük anlamlı, önemli katkılar sağlayacak.”

Van’a yeni halk kütüphanesi müjdesi

Genç nüfus potansiyelinin fazla oldu Van’da yeni bir halk kütüphanesinin daha yapılacağını dile getiren Balcı, yeni yapılacak halk kütüphanesini ise Van Devlet Tiyatrosunun yerleşkesinde inşa edileceğini kaydetti.

Van İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda yapılan kitap dağıtım törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ve kütüphane yetkilileri katıldı.