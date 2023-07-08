Van’ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarına gelen vatandaşlar, ikinci el araç satışlarına getirilen yeni düzenlemeye tam destek verdi.

İkinci el araç fiyatları her geçen gün daha da artarken, fırsatçılar sıfır araç fiyatlarının çok daha üzerinde rakamlarla araç satışı gerçekleştirmeye başladı. İkinci el satış fiyatının sıfırı geçmemesi için Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla durumun önüne geçilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el araç satış fiyatı, sıfır araç satış fiyatının üzerinde olamayacak. Bu durum, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı. Ayrıca ikinci el araçların satışının yapıldığı internet satış siteleri de, karara aykırı davranan ilan sahiplerinin tüm bilgilerini bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak. Yönetmelik 15 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan Van’daki açık oto pazarında da bu hafta diğer dönemlere göre daha bir hareketlilik yaşandı. Pazara gelen ve yeni kararı değerlendiren vatandaşlar, süreçte sıfır model araçlarda yaşanan alım problemlerinin de giderilmesini talep etti. Pazarda araç almak isteyen alıcılar, ’serbest piyasa’ adı altında herkesin keyfi şekilde fiyat arttırdığını ve bunun da hem alıcıları hem de satıcıları etkilediğini söyledi.

“İkinci el bir aracın sıfırı geçmesi olacak şey değil”

Van’daki ikinci el açık oto pazarının geçtiğimiz dönemlere göre daha hareketli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar ise ikinci el araç fiyatının sıfırı geçmemesi kararının uygulanması dahilinde çok iyi olacağını söyledi. Vatandaşlar, piyasanın bu şekilde artmasının tek nedenin de sıfır araçların piyasaya çıkmamasına bağlıyor.