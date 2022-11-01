Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan ‘Meraklı Kaşifler’ projesi çerçevesinde çocuklar bilimle tanışıyor.

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan ‘Meraklı Kaşifler’ projesi çerçevesinde çocuklar bilimle tanışıyor.

Hazırlanan proje çerçevesinde kent genelinde 20 bin öğrenci kasım ayı içerisinde fuar, müze, tiyatro ve sinemayla buluşacak. Van Urartu Müzesi’nde bir ay sürecek olan projenin lansmanı gerçekleştirildi. Projenin açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Balcı; evren, uzay, astronomi, doğa ve tabiatla ilgili bir sergi açtıklarını belirtti. Amaçlarının çocukların bilime ilgisini arttırmak olduğunu ifade eden Vali Balcı, serginin bir ay boyunca açık olacağını söyledi. Bilim sergisinden Vanlı çocukların yararlanmasını dileyen Vali Balcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Amacımız Türkiye’nin her bir köşesine bilimi taşımak”

Bilim İletişim Sorumlusu Tahsin Söylemez ise 4 konu başlığı altında 40 deney düzeneğiyle bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Çocukların okulda gördükleri teorileri burada birebir uygulamalı halini görebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesine ilk kez geldik ve bu anlamda mutluyuz. Buradaki amacımız ise Türkiye’nin her bir köşesine bilimi taşımaktır. İsteyen ailesiyle veya okul gruplarıyla kasım ayı süresince Van Müzesi’ne gelerek ziyaret edebilir. Buraya geldiklerinde bilim iletişimcisi hocalarımızdan bilgi alabilirler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Balcı ve beraberindekiler sergi alanını gezdi.

Projenin lansmanına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, kurum amirleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.