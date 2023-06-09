Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2023 yılının ilk 6 ayında 6 bin sokak hayvanı tedavi edilirken, 100 ton da mama dağıtıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı merkez; ultrason cihazı, röntgen cihazı, fizik tedavi ünitesi gibi en modern veteriner medikal cihazlarla hizmet sağlarken, bünyesinde aşılama odaları ve barınaklar da bulunduruyor.

6 veteriner hekim ve 40 personelin görev yaptığı merkez, başarılı çalışmasıyla vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

6 ayda 6 bin sokak hayvanı tedavi edildi

2023 yılının ilk 6 ayı itibari ile ekiplerin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 6 bin sokak hayvanı tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan sokak hayvanları alındıkları bölgelere geri bırakılıyor.

6 ayda 100 ton mama dağıtıldı

Van’da kent merkezi başta olmak üzere beslenme noktalarına kedi ve köpekler için günlük mama bırakılmaya devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler, besleme odakları ve hayvanların bulunduğu alanlara 100 ton mama bırakarak yeni bir rekora imza attı.

7 bin sokak hayvanına aşı yapıldı

Toplum sağlığı açısından sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 ay içerisinde 7 bin sokak hayvanına aşı yaptı.

4 bin sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Kısırlaştırma çalışmalarına da devam eden Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 aylık süreçte 4 bin sokak hayvanını ücretsiz bir şekilde kısırlaştırıldı. Kısırlaştırılan sokak köpeklerine ayrıca veteriner hekimler tarafından aşılama ve küpeleme işlemleri de yapıldı.