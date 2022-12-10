Van’ın Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarına giden araç satıcıları, internet ortamında her önüne gelenin ‘serbest piyasa’ adı altında aracın değerinden fazla fiyat biçmesinin doğru olmadığını savundu.

Van’ın Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarına giden araç satıcıları, internet ortamında her önüne gelenin ‘serbest piyasa’ adı altında aracın değerinden fazla fiyat biçmesinin doğru olmadığını savundu.

Van’da 2022 yılının son ayında ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar düşük model araçlara rağbet ediyor. Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakıyor. Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle düşük model araçlara yönelim olduğu dikkat çekti. Pazarda aracını satmak isteyen satıcılar, ‘serbest piyasa’ adı altında herkesin gerekçesiz fiyat arttırdığını ve bunun da hem alıcıları hem de satıcıları etkilediğini söyledi.

“Bu fiyatlar adil değil”

İHA muhabirine konuşan Hakim Beyaztaş isimli vatandaş, geçtiğimiz yıl 40 bin lira olan aracın bu yıl 140 civarında satışa sunulduğunu belirtti. İnternette benzer özelikte iki araca 80 bin yazanın da 180 bin lira yazanın da olduğunu ifade eden Beyaztaş, “Serbest piyasa olduğu için herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Bu durum aracını satmak isteyenlerin satış yapamamasına neden oluyor. Şu aracın değeri en fazla 50 bin lira olması gerekiyor. Ancak piyasada 130 bin liraya satılıyor ki bu adil değildir. Benim aracımdır diye değil, genel olarak söylüyorum; bu fiyatlar adil değil” dedi.

“Serbest piyasa, hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiliyor”

Musa Şengüler isimli bir diğer araç satıcısı ise arada bir açık oto pazarına geldiğini ancak piyasanın yüksek olduğunu belirterek, “Bu yüksek fiyatının sebebi ise serbest piyasa adı altında bir kişi fiyat yükseltiyor, diğerlerinin de ona göre fiyat yükseltmesinden kaynaklanıyor. Serbest piyasa hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiliyor. Değeri 100 bin olan bir aracı kimse 150 bin liraya almaz. Bu durum araç piyasasını etkiliyor” diye konuştu.