Van Büyükşehir Belediyesi tarafından aile destek merkezlerinde (ADEM) görev yapan koordinatörlere “Sıfır Atık” eğitimi verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından aile destek merkezlerinde (ADEM) görev yapan koordinatörlere “Sıfır Atık” eğitimi verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Yeşil Van” projesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, “Sıfır Atık Yeşil Van” projesi bünyesinde aile destek merkezileri koordinatörlerine sıfır atık eğitimi verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda verilen eğitim seminerinde sıfır atığın benimsenmesi, atığın kaynağında ayrıştırılması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin minimum seviyelere çekilmesi gibi konular anlatıldı.