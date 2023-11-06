Van Büyükşehir Belediyesi yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları kapsamında merkez ilçelerde bulunan 13 mezarlık alanına 3 bin 400 kara selvi ağacının dikimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan mezarlıklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Yıl boyunca mezarlıların koruma duvarları, kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, sökülen parke taşları, çeşmeler ve bankları bakım ve onarımdan geçiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 3 bin 400 kara selvi ağacı dikimi de yapıyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı 26 kişilik ekip; Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, Süphan ve Kurubaş mezarlık alanlarına 3 bin 400 ağaç dikecek.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla Van Orman İşletme Müdürlüğünce alınan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından belirlenen alanlara dikiliyor. Yapılan çalışmalar ve ağaç dikimiyle birlikte mezarlık alanları daha düzenli hale getiriliyor.