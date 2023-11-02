Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara ‘Zihnimizi Kullanma Kılavuzu’ konulu seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadınlara yönelik ücretsiz eğitici programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konferans salonunda Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan tarafından kadınlara ‘Zihnimizi Kullanma Kılavuzu’ konulu seminer verildi.

Tezcan, seminerde kadınlara bilinci ve bilinçaltını etkin bir duyarlılıkta kullanma, zihin-beden sisteminin kontrolü konularında bilgiler verdi.

Slayt gösterisi eşliğinde yapılan seminer, soru cevap bölümüyle son buldu.