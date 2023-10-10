Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personel, görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameralarını kullanarak kaldırım işgali denetimi yaptı.

Hizmet kalitesini artırmak ve kentteki düzeni sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir zabıtası, yeni bir uygulamaya daha imza attı. Kent genelinde yapılan denetim ve uygulamaların daha şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve muhtemel ihlallerin önüne geçilmesi için zabıta personeli, ses ve görüntü kaydı yapabilen yaka kameralarını kullanmaya başladı.

Bu çerçevede zabıt personeli ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal edenlere yönelik genel bir denetim yaptı. Zabıta personeli, kuralları ihlal eden ve kaldırımı işgal eden bazı esnafa yönelik gerekli uyarıları yaptı. Uyarılarla birlikte esnaf, kaldırımı işgal edenlerin masa sandalyesini topladı.

Van’da son günlerde kaldırımların yoğun şekilde işgal edildiğini ve yürümekte güçlük çektiklerini ifade eden vatandaş, denetimlerin artırılmasını talep etti.