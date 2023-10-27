Van’da bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde 8’incisi düzenlenen fuara 81 ilden 60 firma katıldı. 10 gün boyunca açık olacak olan fuar ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, “İzmit’ten pişmaniye, Çankırı’dan tuzlar, Isparta’dan gül ürünleri, Trabzon’dan peynir ve tereyağı çeşitleri, Afyon ve Kayseri’den sucuk çeşitleri gibi 81 ilden gelen yöresel ürünler burada 10 gün boyunca Van halkına sunulacak. Hem tanıtım yapacaklar hem de satışlarını gerçekleştirecekler. 60 standımızda 80’den fazla markamız var. Workshoplarımızın olduğu fuarımızda çocuklarımız için oyun alanımız var. Buraya gelen ailelerimiz, çocukları eğlenceli vakit geçirirken kendileri de burada alışverişlerini güzel bir şekilde yapabilecekler. Bu anlamda tüm Van halkını fuar ve kongre merkezine bekliyoruz” dedi.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar stantları gezerek, firma sahiplerine bol kazanç dilediler.

Fuarda yer alan firmalar ise ilk gün olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu ifade ederek, özellikle hafta sonlarında yoğun katılım beklediklerini söylediler.