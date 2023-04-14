Van Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta karla mücadele ve heyelan sonucu kapanan yollarda temizlik çalışması yürütürken bir taraftan da yol bakım-onarım, genişletme ve stabilize çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kentte yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle yoğun bir mesai harcıyor. Çaldıran, Saray, Başkale ve Özalp ilçelerindeki yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması yürütürken, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde heyelan sonucu kapanan yollarda temizlik çalışması yapılıyor. Ekipler ayrıca Gevaş, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde ise yol bakım-onarım, genişletme, stabilize, kutubaks ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Saray ilçesi Turan ve Koçbaşı mahalleleri, Çaldıran ilçesi Tendürek bölgesi ile Özalp ve Başkale ilçelerindeki üs bölgesi ve karakol yollarında karla mücadele çalışması yürütülüyor. Sağanak yağışlar sonucu Bahçesaray ilçesi Özbeyli ve Akyayla mahalleleri ile Çatak ilçesi Sırmalı ve Çılga mahalle yollarında küçük çaplı heyelanlar oluştu. Ekipler farklı noktalarda yaşanan heyelan sonucu yola düşen taş ve toprak parçalarını temizleyerek yolları trafiğe açıyor.

Öte yandan, havaların ısınması ile birlikte kent genelinde başlatılan yol bakım-onarım, genişletme, stabilize, kutubaks ve altyapı çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor.