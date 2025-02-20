Van’da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 ila 10 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kar yağışının Van’ın güneyi, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarılarını yeniledi.

Öte yandan, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.