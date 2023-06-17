Van’da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi Van’da da 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda yapılacak. ÖSYM takvimine göre 3,5 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu Van’daki öğrencilerin heyecanıyla başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde dua eden ve Kur’an-ı Kerim okuyan veliler de heyecanlı bir bekleyişe geçti. TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler ise sınava girecekleri okula son anda yetişti.

“Okumanın yaşı yok”

Sınava giren 5 çocuk babası 53 yaşındaki Hamit Duman, kendisiyle birlikte sınava giren öğrencilere başarılar diledi. Tek isteklerinin gençlerin okuması ve kendisinin de örnek olsun diye sınava girdiğini ifade eden Duman, “Okumanın yaşı yoktur. Okumak isteyen her yaşta da okuyabilir. Hedefim ise güzel bir bölüm kazanmaktır” dedi.