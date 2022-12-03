Van’da Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden sanatçı Murat Özaraz’ın yerleştirme sanatını kullandığı eserlerinin yer aldığı ‘Toprağın Renklerle Buluşması’ konulu sergisi açıldı.

Van’da Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden sanatçı Murat Özaraz’ın yerleştirme sanatını kullandığı eserlerinin yer aldığı ‘Toprağın Renklerle Buluşması’ konulu sergisi açıldı.

İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi’nde ‘Toprağın Renklerle Buluşması’ konulu sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bugün açılışı yapılan sergi, 9 Aralık tarihine kadar sanatseverleri ağılayacak. Konuya ilişkin konuşan sanatçı Murat Özaraz, çok küçük yaşlarda yaşadığı toprak evlerin izlerini eserlerine yansıttığını belirtti. Serginin aynı zamanda tez konusunun olduğunu ve yerleştirme sanatını kullandığını ifade eden Özaraz, “Eserlerimde toprağın kokusunu boyayla anlatmak istedim. Burada ilk kez kurgulu bir sergi görüyorsunuz. Arkasında sanat eseri, önde ise bu sanat eserinin sonucunu görüyorsunuz. Yöresel mimarinin sadece ekonomik bir kayıp olmadığını, sosyolojik ve psikolojik bir kayıp olduğunu söylemek istiyorum. Herkesin gelip sergimizi görmesini istiyorum” dedi.