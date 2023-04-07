Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘yenidoğan canlandırma programı eğitici eğitimi’ gerçekleştirildi.

Türkiye’nin her köşesinde doğan çocuklara gerektiğinde aynı nitelikte acil tıbbi müdahale yapılmasının sağlanması amacıyla Van’da yenidoğan canlandırma programı eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün onayıyla Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 6-7 Nisan 2023 tarihleri Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde gerçekleştirilen eğitime Van’daki tüm sağlık kurumlarından personeller katıldı. 2 gün süren eğitim boyunca katılımcılar gerek teorik gerek uygulamalı derslerle yenidoğan canlandırma konusunda becerilerini geliştirdi. Eğitimler il dışından gelen Doç. Dr. İlker Günay başkanlığında Uzm. Dr. Beyza Özcan, Uzm. Ebe Aynur Turhan, Ebe Hatice Aydın, Ebe Leyla Pamuk, Sağlık Memuru Erkan Haydaroğlu tarafından Ağrı, Hakkâri, Şırnak illerinden de gelen toplam 20 eğitimciye verildi.