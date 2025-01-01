Van’da 1 Ocak doğumlu vatandaşların sayısının fazla olması, kentteki pastanelerde yoğunluğa neden oldu.

Bölgede yaşayan binlerce kişinin nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak görünüyor. Özellikle 40-50 yaş aralığındaki vatandaşların birçoğunun geçmişte kayıt sistemlerindeki zorluklar nedeniyle doğum tarihlerinin bu tarihle kaydedildiği belirtiliyor. Nüfus kayıtlarında doğum tarihleri 1 Ocak olarak geçen binlerce kişi yeni yılın ilk gününde doğum günlerini kutlarken, pastaneler artan talebi karşılamak için tam kapasite çalıştı. Özellikle toplu doğum günü kutlamaları, kentte adeta bir gelenek haline geldi.

“Benim de doğum günüm 1 Ocak”

İHA muhabirine konuşan Pasta Şefi Ozan Emre Gündal, 1 Ocak’ta bölgede doğum günlerinin fazla olması nedeniyle yılbaşı yoğunluğunun yanı sıra pasta siparişlerinin de yoğun geçtiğini belirtti. Sabahın erken saatlerinden itibaren siparişlere yetişmek için çalıştıklarını ifade eden Gündal, “Özel siparişlerle ilgilenen usta arkadaşlarımız var. Saat 17.00’ye kadar sipariş alabiliyoruz. Yılbaşı yoğunluğu nedeniyle dışarıdan takviye usta da alabiliyoruz. Bu sayı 10 ustaya kadar çıkabiliyor. İlginç bir detay ise, benim de doğum günüm 1 Ocak. Meslek açısından tesadüf mü bilmiyorum ama ben de 1 Ocak’ta doğdum” dedi.