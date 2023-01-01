Yeni yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da coşkuyla kutlandı.

Yeni yıl tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da coşkuyla kutlandı.

Van’da yeni yıl farklı mekanlarda coşkuyla kutlandı. Kimi vatandaşlar yeni yıla kafelerde girerken, kimi vatandaşlar ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar hareketli şarkılarda ise göbek atıp halay çekti. DoubleTree By Hilton Van Hotel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, düzenlenen yılbaşı programında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “2022 yılına acısıyla, tatlısıyla veda ediyoruz. Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. 2023 yılını öncelikle Van halkının ve tüm milletimizin sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde karşılaması ve devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise yeni yıl nedeniyle düzenlenen programda hem Türk hem de İranlı misafirleri ağırladıklarına vurgu yaparak, “Savaşların hiç olmadığı, çocukların hep güldüğü, yüzümüzden tebessümün eksilmediği, sevdiklerimizin hep yanımızda olduğu güzel, sağlıklı nice mutlu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni yıl kutlamalarında gönüllerince eğlenen vatandaşlar da yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu.