Van’ın Çatak ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında 11 delgili bir trepanasyon örneği bulundu.

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van’ın Muradiye ilçesindeki Körzüt Kalesi kazılarında olasılıkla M.Ö. 9. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen in-situ Urartu yazıtları bulunduğu belirtildi. Paylaşımda, “Van’ın Çatak ilçesindeki Kaniye Bekan kazılarımızdan, 11 delgili bir trepanasyon örneği bulundu” denildi.

Trepanasyon (baş delgi ameliyatı); kafatasında herhangi bir bölgede bir delik açıldığı veya kazındığı cerrahi bir müdahaledir. Günümüzde tıp dünyasında, kelime olarak trepanasyon yerine kraniyotomi tercih edilmektedir. Baş derisi kaldırıldıktan sonra bir parçanın beyin ile beyini saran beyin zarına zarar vermeden çıkarılıp alınmasını sağlayan bir ameliyat tekniğidir. Bu teknik, antik çağlarda Anadolu da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde görülmektedir.